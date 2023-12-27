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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تكرم الإدارات المنفذة لمبادرة "أخلاقي مستقبلي"

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرمت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، الإدارات المنفذة لمبادرة "أخلاقى مستقبلى" المرحلة السادسة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢.

وحصدت الخمسة مراكز الأولى:

- إدارة المعصرة التعليمية ( المركز الأول)، جيهان عاطف منسق الإدارة.

- إدارة شرق مدينة نصر التعليمية ( المركز الثاني)، عفاف فهمى منسق الإدارة.

- إدارة روض الفرج التعليمية ( المركز الثالث)، علا رشوان منسق الإدارة.

- إدارة مصر الجديدة التعليمية ( المركز الرابع)، أميمة الشاذلى منسق الإدارة.

- إدارة دار السلام ( المركز الخامس)، عبير محمد منسق الإدارة.

وفازت إدارة المعصرة التعليمية بالمشروع الذهبى للمبادرة، وقام بتنفيذ المبادرة (٣٠) إدارة تعليمية.

 وتضمن برنامج التكريم، السلام الجمهوري، عرض فيلم إنجازات المبادرة، فيلم المتاهة الفائز بالمشروع ،وتوزيع شهادات التقدير.

جاء ذلك تحت رعاية القائد العام للمبادرة، أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

إدارة شرق مدينة نصر التربية والتعليم السلام الجمهوري تعليم القاهرة