خبير: الدولة المصرية درست كل أنماط السياحة لتطوير الملف

قال الخبير السياحي، محمد كارم، إن الدولة ركّزت في دراستها خلال السنوات الماضية، على دراسة نقاط الضعف والقوة لتطوير الملف السياحي، مشيرًا إلى أن قرار إدراج كل أنماط السياحة على الخريطة السياحية لمصر الهدف منه التسويق والترويج للسياحة المصرية بكل السبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أنماط السياحة تعددت في مصر خلال الفترة الأخيرة وتم فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى أن وزارة السياحة نفَّذت معارض كثيرة وأماكن لم تكن مدرجة على الخريطة السياحية للجذب السياحي الكبير.

ونوَّه كارم، بتدشين حملات ترويجية وتنشيطية؛ لجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم عن طريق الحديث عن المناخ في مصر خلال تلك فترة واستخدام عناوين جاذبة، والترويج عبر السوشيال ميديا، وغيرها من الطرق التي تعمل على زيادة تدفق السائحين.