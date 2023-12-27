جولة تفقدية بمدارس القاهرة للتأكد من جاهزيتها للامتحانات

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، عددا من المدارس التابعة للإدارة اليوم الأربعاء ، للتأكد من جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن بين المدارس التي تم تفقدها، مدرسة "الشهيد أحمد امين عشماوي" (الكواكب سابقا)، حيث كان في استقباها نيفين سعيد وكيل الإدارة، وجيهان رشيدي مدير المدرسة، وذلك وفقا لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وقامت " عبد الفتاح " بجولة تفقدية بالمدرسة، حيث تابعت الفصول الدراسية، كما تفقدت استعدادات المدرسة لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لتختتم جولتها بتفقد كنترول المدرسة.

وفي ختام الزيارة، وجهت زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية ، زوجها الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ووكيل الإدارة ومدير المدرسة وجميع المعلمين والعاملين بالمدرسة، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.