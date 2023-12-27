5 يناير.. حفل فني لرائد موسيقى الجاز بأوبرا الإسكندرية

يحيى رائد موسيقى الجاز يحيى خليل، حفلين بمناسبة العام الجديد، يقام الأول في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، الموافق 5 يناير المقبل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

أما الحفل الثاني يقام في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 18 يناير المقبل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم خليل خلال الحفلين عددا من أعماله الخاصة، إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما يقدم لجمهوره عدد من أعمال عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، وكمال الطويل.. وغيرهم .

وكان يحيى خليل قد عاد من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مؤخرا ليواصل حفلاتة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد ان نال عدة تكريمات.

كما شارك فى عدد من الحفلات منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

يعد يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد الآلاف على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي، إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل كما ، قدم مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من دول العالم منها إيطاليا، وفرنسا، وصربيا، وبلغاريا، والنمسا، واليونان، وروسيا، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا وغيرها، ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.