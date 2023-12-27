عامر حسين: غياب القطبين عن كأس الرابطة يضر البطولة تسويقيا

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على انسحاب نادي الزمالك، من بطولة كأس الرابطة في نسختها المقبلة بعد انسحاب النادي الأهلي.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: دائمًا الأهلي والزمالك قادران على تسويق أي بطولة وكل طرف له مبررات في الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة، وبالتأكيد اعتذار الفريقين يضر البطولة تسويقيا، والغرض من البطولة منح الفرصة للبدلاء والناشئين، خصوصا أن فترة التوقف 45 يوما كبيرة للغاية، ولكن الأمر تغير حاليا بعدما أصبحت مؤهلة لكأس السوبر المصري، كما أن نهائي البطولة السابقة بين سيراميكا والمصري، شهد منافسة قوية، كما أن البطولة أصبحت قوية ويحدث فيها تطور بشكل واضح.