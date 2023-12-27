حبس عاطل متهم بحيازة 1.9 كيلو حشيش في كرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاطل بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.900 كيلو بدائرة مركز شرطة كرداسة وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.900 كيلو جرام ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

بمواجهته عترف بنشاطهمالإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.