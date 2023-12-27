استشهاد 6 فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية لهم في مخيم نور شمس

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، باستشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة القوات الإسرائيلية وصول مركبات إسعاف المصابين للمستشفى.

في السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال بالقذائف منزلا مهجورا في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية إكتابا شرق طولكرم والمقابل لمخيم نور شمس، في الوقت الذي أطلقت الأعيرة النارية بشكل كثيف على مركبة كانت متوقفة بالقرب من المنزل.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.