ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الداخلية الموريتانية: إطلاق تطبيق "هويتى" للبيانات الشخصية والوثائق الرسمية

موريتانيا
موريتانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الداخلية الموريتانية أن تطبيق "هويتى"، الذي أطلقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى سيمكن المواطنين من الولوج إلى بياناتهم الشخصية إلكترونيا بسرعة وأمان.

وذكرت الداخلية - في بيان، الثلاثاء - أن التطبيق سيسمح للمواطن بتقديم طلبات الحصول على مختلف وثائقه الرسمية من بطاقة التعريف وجواز السفر والمستخرجات الأربع (الزواج والميلاد والطلاق والوفاة) من أي نقطة يوجد فيها في العالم، من خلال تطبيق متاح لكل مواطن تحميله على هاتفه المحمول.

وأضافت أن التطبيق يتيح كذلك دفع المصاريف المترتبة على الحصول على هذه الوثائق، وتحديد مركز الحالة المدنية المناسب لاستلامها، ومتابعة الطلب من خلال معرفة المحطة التي يوجد فيها.

وزارة الداخلية الموريتانية تطبيق هويتى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى