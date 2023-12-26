«حمص» يستعد بقوة لبطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام

يستعد البطل المصري محمد صفوت الشهير بـ(حمص)، للمشاركة في بطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام للمحترفين 2024 في فبراير المقبل، والتي تنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات لكمال الأجسام.

ويواصل حمص تدريباته من أجل المنافسة على لقب البطولة وحصد الميدالية الذهبية خاصة وأن المسابقة يتنافس فيها مئات اللاعبين من حول العالم وتصل جوائزها أكثر من 100 ألف درهم.

ونجح حمص في حصد العديد من الجوائز فى المحافل الدولية خلال مسيرته وكان آخرها فوزه ببطولة "دبي ماصل شو الدولية" والتي أقيمت في إمارة دبي في نوفمبر الماضي وحصل علي ذهبية "الكلاسيك فيزيك رجال"، وسط أكثر من 20 دولة مشاركة، كما أحز قبل بأيام ميداليتين ذهبيتين في معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية بفئة (كلاسيك بدي بلدنج) كما حصد ذهبية بطل أبطال البطولة.

