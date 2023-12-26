اقرأ غدا في "البوابة".. نتنياهو المهزوم

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 27 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

نتنياهو المهزوم

إسرائيل تتوعد بحرب طويلة بعد فشلها في تحقيق أهدافها والمقاومة مستمرة في نصب الكمائن

الانتقام من الجو.. قصف عنيف على خان يونس ليلا ونهارًا.. واستهداف المدنيين

اعتقال نائبة فلسطينية في الضفة الغربية

إصابة جنود إسرائيليين بعدوى قاتلة في غزة

ضربات متبادلة بين أمريكا وميليشيات عراقية

أمن قومي للبلدين.. وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأردني أزمة الملاحة في البحر الأحمر

مارينكا تحت السيطرة.. روسيا تستولي على موقع استراتيجي شرق أوكرانيا

الرئيس البيلاروسي: شحنات الأسلحة النووية الروسية اكتملت

أزمة بين باكو وباريس.. أذربيجان تطرد دبلوماسيين فرنسيين