"أنا حامى الأرض".. مبادرة توعوية بالتغييرات المناخية

شهدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية اليوم الثلاثاء، بمدرسة كلية السلام الرسمية لغات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، ورشة عمل وتقييم المشاركين فى مبادرة "العقول الخضراء" تحت شعار أنا حامى الأرض، بمشاركة إدارات (الزيتون ، النزهة ، الزاوية الحمراء).

كان فى استقبالها الدكتور محمد صلاح مدير عام الإدارة، وعزة عبد العزيز موجه عام التربية الإجتماعية بالمديرية، ومديح رمضان

مدير إدارة الخدمات التربوية.

تهدف الورشة لنشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي وتثقيف الطلاب حول مفاهيم التنمية المستدامة فى المراحل التعليمية الثلاثة.

استهدفت الورشة عدد (١٥) طالب وطالبة من الطلاب المتفوقين والمتميزين فى مجال الأنشطة الإجتماعية، بإلإضافة الى (١٥) طالب وطالبة من الطلاب المتفوقين والمتميزين فى مجال الأنشطة الرياضية.

قام الطلاب بعرض المحاور الرئيسية لمكافحة التغير المناخي ومفاهيم التنمية المستدامة ، وعرض أفكارهم ومقترحاتهم وتم مناقشتها مع التقييم .

قام بتقييم مشروعات الطلاب فريق من الحوكمة ومن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية .

وأثنت مدير عام الشئون التنفيذية على ما قدمه الطلاب من أفكار ومقترحات تفيد استراتيجيات التعامل مع التغيرات المناخية ،

وتقدمت ابو كيلة بالشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه الورشة ، متمنية للجميع مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .

جدير بالذكر أن المبادرة تمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمعهد القومى بالحكومة والتنمية المستدامة .