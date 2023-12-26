فريق الأقصر يتوج بدوري كرة القدم الخماسية .. صور

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات دوري كرة القدم الخماسية بجامعة طيبة التكنولوجية للعام الجامعي 2022-2024، بلقاء فريقي شباب الأقصر، والأقصر، الذي انتهى بهدفين مقابل لاشيء لصالح فريق الأقصر، بحضور الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

وكرم رئيس الجامعة، الفريق الفائز بالدوري، بالجوائز والميداليات، وسلم كأس الدوري للطالب عبد الرحمن محمد صابر، هداف البطولة، كما كرم الفريق الحاصل على المركز الثاني، وسلمه ميداليات.

خلال فعاليات الختام، وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر الفرق المشاركة فى البطولة على الأداء المشرف والروح التنافسية العالية، وحث الطلاب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية؛ لاستثمار طاقتهم الإبداعية بما يسهم فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم فى مختلف المجالات.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة التحلي بالروح الرياضية والسلوك الجماعي القويم بين الطلاب من أجل إعداد جيل قوي واكتشاف مواهب رياضية جديدة، مشيرا إلى أهمية تفعيل وتعزيز الأنشطة الطلابية، والتي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتطوير مواهبهم وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسئولية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة، على أهمية ممارسة الأنشطة بالجامعة لما لها من دور في اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، ومن أجل تنمية شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى إسهام تلك الأنشطة في صقل المواهب الرياضية لدى الطلاب، وتعزيز خبراتهم الحياتية.

كان دوري جامعة طيبة التكنولوجية لكرة القدم الخماسية، للعام الجامعي 2023-2024، قد انطلقت فعالياته يوم 6 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 فريقا، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بقيادة إيمان دردير، أخصائي رعاية الطلاب المركزية وأحمد علي، ومحمود شوقي، حكمي المبارايات.

وأعطى رئيس الجامعة، إشارة بدء المباراة الأولى، التي كانت بين فريقي "بلاك هورس والنصر"، والتي انتهت بفوز فريق النصر، وأشاد بمستوى المشاركين في دوري كرة القدم الذي يقام على ملاعب الجامعة، وتواصلت البطولة على مدار الشهر الجاري وتنافس فيها 18 فريقا من طلاب الجامعة.

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