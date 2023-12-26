تجديد حبس 5 متهمين بسرقة ماسورة حديد من كوبري تحت الإنشاء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات المختصة اليوم حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة ماسورة حديد من أحد الكباري تحت الإنشاء بالقاهرة، وأقروا بارتكابهم العديد من وقائع السرقات بذات الأسلوب، كما طلبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

تمكن رجال المباحث من ضبط (5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم - ٢ أنبوبة أكسجين لحام ولمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة 5 سيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية") وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى "تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوطة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات