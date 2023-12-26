سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا لمباراة الطلائع في الدوري

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي على دخول فريقه معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق الإسكندرية، الليلة وحتى موعد لقاء الفريق العسكري في الدوري الممتاز.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، تدريباته الجماعية على ملعب النادي بمقر فرع سموحة استعدادًا لموقعة طلائع الجيش المرتقبة في الدوري الممتاز .

ومن جانبه، يسعى أحمد سامي ،وجهازه المعاون ، خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الثلاثاء، وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الموج الأزرق أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز .

ويدخل الفريق السكندري معسكراً مغلقًا بأحد فنادق الثغر الليلة وحتى موعد لقاء طلائع الجيش في الدوري.

ويستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش، والمقرر إقامته غدًا الأربعاء ،على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ١٣ نقطة ، جمعهما من ٩ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز ، فاز في ٣ مباريات، وتعادل في ٤ مباريات، وخسر في مباراتين.