توفير فرص عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص وفقاً لتكليفات وزير العمل ومحافظ أسوان

أشار فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إلي أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوي الهمم فقد تم توفير فرص عمل للشباب من أبناء هذه الفئة المتميزة بالقطاع الخاص لدمجهم فى المجتمع ، وتشجيعهم على إقتحام سوق العمل الحر، والاستفادة من ما يمتلكونه من مهارات ومواهب وإبتكارات تستحق كل التقدير والإحترام .

ولفت إلى أنه طبقاً للتعاون مع كافة الجهات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تقوم أجهزة الدولة بتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، وتحفيزهم لإظهار كل ما لديهم من قدرات لتسخيرها فى أعمال تعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم " القادرون باختلاف"، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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