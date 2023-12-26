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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس 3 سنوات لخادمة في سرقة مشغولات من شقة سكينة بالنزهة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 قضت محكمة جنح النزهة بالحبس 3 سنوات لخادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية في النزهة. 

تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد عرض سيدة مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. وبالانتقال والفحص تبين أنها إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم العياط وبحوزتها مشغولات ذهبية - مبلغ مالي "مجهولين المصدر" وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من شقة (ربة منزل "تعمل لديها") بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنح النزهة سرقة مشغولات ذهبية مديرية أمن القاهرة