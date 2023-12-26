3.98 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر 2023

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر اكتوبر2023، حيث بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.70 خلال شهر اكتوبر2023 (أولـي) مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.98٪.

وأشار الجهاز الي ان الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 76.56 خلال شهر اكتوبر2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023 حيث بلغ 73.45 بنسبة ارتفاع قدرها 4.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصــنــاعــة الخشب و منتجاته والفلين )عدا الأثاث ( 33.43 خلال شــهـــر اكتوبر2023 مقارنة بشهـــر سبتمبر 2023حيـث بـلغ 31.77 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرها 5.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خلال شهــر اكتوبر2023 مقــارنة بشــهــر سبتمبر2023حيــث بلغ 112.51 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

و بلغ الرقم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 112.44 خلال شهر اكتوبر2023 مقارنة بشــهر سبتمبر 2023 حيث بلغ 115.50 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 2.65٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.