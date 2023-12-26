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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران السودانى فى سماء الخرطوم

الخرطوم
الخرطوم
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قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن ميليشيا الدعم السريع منعت المواطنين الخروج من ود مدني وسط السودان، فيما تمارس عمليات النهب بها.

وأكد، إبراهيم، خلال رسالة له على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن “الأوضاع الإنسانية في ود مدني صعبة للغاية، بجانب نقص المستلزمات الطبية في ود مدني والمرضى بحاجة للرعاية”، لافتًا إلى تحليق مكثف للطيران السوداني في سماء العاصمة الخرطوم.

تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في عدة مناطق في البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة.

واشتباكات وصفت بالعنيفة وقعت عند مداخل مدينة سنار، إحدى أكبر المدن في ولاية سنار التي تقع جنوب ولاية الجزيرة.

الخرطوم الأوضاع الإنسانية الاشتباكات الدعم السريع القاهرة الاخبارية