انتخاب اللاعب جورج ويا رئيسًا لجمهورية ليبريا.. أبرز أحداث 26 ديسمبر

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السادس والعشرون من ديسمبر، وفي هذا التقرير، سنستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في هذا اليوم .

1898- ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة.

1941 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

1991 - حل الاتحاد السوفيتي.

1992 - وزير المالية ووزير التخطيط الكويتي ناصر الروضان يقوم بإعادة افتتاح أبراج الكويت بعد أن تعرضت للتخريب والسلب والدمار خلال الغزو العراقي للكويت.

2004

زلزال في المحيط الهندي يؤدي إلى نشوء تسونامي، أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا.

إجراء الإعادة النهائية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وذلك تحت رقابة دولية مشددة بعد اندلاع ما يسمى بالثورة البرتقالية.

2017 - انتخاب لاعب كرة القدم السابق جورج ويا رئيسا لجمهورية ليبيريا بعد تفوقه في الجولة الثانية من الانتخابات على منافسه جوزيف بواكاي.

1872 - ذكرى ميلاد السير نورمان إنجيل، سياسي وأديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.

1921 - ذكرى ميلاد كمال الشناوي، ممثل مصري.

1928 - ذكرى ميلاد مارتن كوبر، مخترع أمريكي وصاحب أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال.

1947 - ذكرى ميلاد عاطف الطيب، مخرج مصري.

1974 – ذكرى وفاة فريد الأطرش، مغني سوري مصري

1978 - ذكرى وفاة مصطفى إسماعيل قارئ بإذاعة القرآن الكريم في مصر