محافظ بورسعيد: حصول المركز التكنولوجي لرخص المحال العامة على "الأيزو"

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حصول المركز التكنولوجي لإصدار رخص المحال العامة على شهادة إدارة الجودة "الأيزو".

وأشار المحافظ، خلال استقباله اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، إلى أن المركز يعتمد على معاملات غير ورقية من خلال أرشفة 12 ألف ملف ورقي وتحويله إلى إلكتروني.

وأكد محافظ بورسعيد أن المركز أصبح أول مركز في مصر يملك أرشيف إلكتروني لملفات المحال العامة، وسلم وزير التنمية المحلية شهادة إدارة الجودة إلى مدير المركز.