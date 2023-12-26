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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة دجال "هتك عرض" طفلة بالجيزة لـ 26 فبراير

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، تأجيل محاكمة دجال متهم بهتك عرض طفلة بالجيزة لجلسة 26 فبراير للاستماع لشهادة الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي على المجنى عليها.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغ من سيدة تدعى ز.ع.ا ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب نجلتها ف.أ.م، 16 سنة، بدعوى تحضير الجن. 

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث أن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار. 

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها فى سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.

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