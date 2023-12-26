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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة جنين داخل صندوق قمامة بساقية مكي في الجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة جنين غير مكتمل ملقى داخل صندوق قمامة بمنطقة ساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم مفادها العثور على جثة وسط القمامة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة جنين غير مكتمل ملقى داخل صندوق قمامة، وجرى فرض كردون أمني بموقع العثور على الجنين لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القنونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة أجهزة الأمن