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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 5 أصحاب مخابز لاستيلائهم على دقيق مدعم وبيعه في السوق السوداء بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والمحلة وقطور، استولوا على 68 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.
وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط  أصحاب 5 مخابز  بطنطا والمحلة وقطور، استولوا على 68 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.
وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

السوق السوداء الرقابة التموينية الدقيق المدعم