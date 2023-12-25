بالصور.. عمرو بسيوني يفتتح معرض "مراسم الأقصر" بالهناجر

افتتح عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، معرض مراسم الاقصر للرسم والتصوير بقاعة ادم حنين بمركز الهناجر الفنون بالاوبر ،زذلك مشاء اليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الجارية، وبحضور الدكتور محمد امين عبد الصمد والفنانين المشاركين بالمعرض، ويستمر المعرض حتى ال 30من ديسمبر الجاري .

ومن جانبه أشاد عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة باللوحات الفنية التي قدمها الفنانين المشاركين بالنعرض ، وهي نتاج ملتقى مراسم الاقصر للرسم والتصوير في دورته الثانية والذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي أقيم في يناير الماضي بمدينة الأقصر وضم أكثر من 20 فنان تشكيلي من أعمار مختلفة لمدة أسبوعين ، وتتضمن الملتقى مجموعة من الزيارات للاماكن السياحية والتراثية بمدينة الأقصر بالإضافة إلي تقديم مجموعة من الورش الفنية .

معرض مراسم الأقصر الرسم والتصوير يأتي بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني بمدينة الأقصر، بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

وضم المعرض أكثر من 25 عملا فنيا تشكيلا تنوع بين التصوير والرسم وأعمال الكولاج واللوحات الزيتية التي عبرت عن التراث والموروث الثقافي بمدينة الأقصر والمعالم الأثرية من معابد وتماثيل للحضارة المصرية القديمة ومزج مع الواقع المعاش ، وجسدت اللوحات أيضا الملابس التراثية وشكل الحياة في مدينة الأقصر والتي جسدها الفنانين في لوحاتهم الفنية .

القومسيير العام للملتقى الفنان أ.د. صالح عبد المعطي، نائب رئيس جامعة الأقصر السابق، ويشارك به الفنانون: أحمد عيد، أحمد مجدي، أسامة القاضي، أميرة عادل، أميمة خالد، رانيا الكومي، صالح سنوسي، عربي عربي، محمد عبود، محمود سليمان، محمود سنوسي، نهلة فتحي، هاني كمال، هنا مجد، وسيتم تكريم الفنانين المشاركين فى المعرض خلال الافتتاح.

يأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في تطوير الحراك الفني في مصر واستهداف اختيار بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة وإنتاج أعمال فنية معبرة عن ثراء البيئات المصرية.