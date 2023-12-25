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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. دوللي شاهين تحتفل بالكريسماس بصحبة ابنتها نور على طريقتها الخاصة

دوللي شاهين وأسرتها
دوللي شاهين وأسرتها
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احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بالكريسماس مع ابنتها نور والعائلة  بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها  بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وظهرت دوللي بإطلالة جذابة شتوية وعلقت قائلة: ولد المسيح... هللويا.

يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، أغنية «حكاية بن» وأغنية «حبيبتي ياأمي» وأغنية «الملكة»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب. 

ويقول مطلع أغنية حكاية بن:"يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

 

دوللى شاهين كريسماس احتفال