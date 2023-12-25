الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم: "حفظت القرآن كاملًا خلال 3 سنوات"

تحدث الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر، الطالب في كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، عن فوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي أقيمت في دار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه حفظ القرآن الكريم بفضل وتوفيق من الله ودعاء والديه.

وقال جعفر: أنه أثناء دراسته في مدرسة الثانوية الصناعية بمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، قرر حفظ القرآن الكريم، وقد استغرقت عملية الحفظ ثلاث سنوات، وذلك خلال فترة دراسته بالمدرسة الفنية الصناعية، حيث تلقى تعليمه من الشيخ محمد حامد فراج. وعندما انتهى من حفظ القرآن، التحق بمعهد القراءات في مدينة دمنهور، حيث حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ القرآن الكريم.

بعد ذلك، التحق بكلية القرآن الكريم في مدينة طنطا، وحقق درجة الامتياز خلال العامين السابقين.

وأعرب الشيخ محمد شعبان جعفر، عن حبه لصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي خلال تلاوته في إذاعة القرآن الكريم، وأن هذا الحب كان له دورًا في تميزه في حفظ القرآن الكريم. وأشاد بدعم والديه وتذليلهما للعقبات التي واجهها خلال مرحلة حفظه للقرآن الكريم.

وأعرب عن أمنيته أن يكون عند حسن ظن الآخرين.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر، وهنأه على فوزه المستحق بالمركز الأول في المسابقة العالمية، ومنحه جائزة قيمتها مليون جنيه.

وأشاد جمعة، بقدرات الشيخ محمد ومجهوده في حفظ القرآن وتفسيره وتجويده.

وأعرب عن تقديره لإسهامه في نشر المعرفة القرآنية وتعليمها لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس.