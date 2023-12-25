محافظ دمياط تستعرض مستجدات الخطة الاستثمار للعام الجاري

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.

وفى هذا السياق، ، أكدت " الدكتورة منال عوض " على متابعة موقف تنفيذ الخطة بشكل دورى وإنجاز الأعمال المطلوبة وفقا لخطة عمل تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.

كرمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، خلال فعاليات احتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى دورتها السادسة، وذلك تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم ملف البحث العلمى والابتكار ،حيث جاءت الاحتفالية بحضور لفيف من الوزراء والوزراء السابقين ومحافظ الدقهلية والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة .

وأعربت " الدكتورة منال عوض " عن سعادتها بحضور فعاليات إحتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى ، والتى تهدف إلى تعزيز ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمى و تشجيع الباحثين للوصول إلى حلول ابتكارية للتحديات المختلفة وأيضًا دعم المنظومة البحثية التى تساهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين