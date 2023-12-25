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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري التركي.. كوكا يقود هجوم بينديك سبور أمام أنقرة غوجو

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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أعلن نادي بينديك سبور، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أنقرة غوجو، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري التركي الممتاز.

ويشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا، أساسيا مع بينديك سبور للمباراة الثانية على التوالي حيث شارك في الجولة الماضية أمام تشايكور ريزا سبور.

وجاء تشكيل بينديك سبور على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوراك أوغور

الدفاع: نونو سيكويرا، ألباسان أوزتورك، بيركاي سولونغوز، سركان اسان

الوسط: غوكان كايا، أوسكار روميرو، فريدريك ميدتسجو، أرنود لوسامبا

الهجوم: حليل أكبونار، أحمد حسن كوكا

ويحتل بينديك سبور المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 13 نقطة، بينما يحتل أنقرة غوجو المركز الثالث عشر، برصيد 19 نقطة.

ويسعى بينديك سبور لتحقيق الفوز على أنقرة غوجو، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري التركي، والابتعاد عن منطقة الهبوط.

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