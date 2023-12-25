وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية يفتتح المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية

افتتح الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام مديرية الزراعة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

فيما حضر من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الألماني للمشروع، الدكتور زكريا يحيى استشارى شركة AFC&NSCE، المهندس محمد على GIZ، المهندس محمد عبد الرحمن مساعد خبير، الدكتورة عبير أبو المجد منسق المشروع ووحدة تطوير الري الحقلي، وبإشراف من مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني، والدكتورة رغدة محمد فتحتى المكتب الفنى ومشرف الدورة هدير محمد.

فيما تستمر حتى يوم الخميس القادم لمدة 4 أيام بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية بالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة والتدريب على برامج جوجل ايرث وsw maps وأجهزة تحديد المواقع GPS وQ gis.

فيما تم تدريب مجموعة من مهندسي الادارات الزراعية على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة وتحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها ومنها يمكن حساب وتحديد كمية المياه المطلوبة والإحتياج المائى وترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة والتدريب على كيفية رسم الخرائط وإدخال بيانات الأحواض الزراعية والترع وبيانات الجمعيات الزراعية.

كما جرى تدريبهم أيضا على تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية وبالتالى يمكن حساب الإحتياج المائى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.

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