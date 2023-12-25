التحقيقات: لا شبهة جنائية حول مصرع شخص أسفل عجلات القطار بشبين القناطر

تباشر النيابة العامة بشبين القناطر التحقيقات حول مصرع شخص أسفل عجلات القطار، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وتبين عدم وجود شبهه جنائية و صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوفاة شخص إثر حادث اصطدام قطار به بين مزلقان المرصفاوية ومحطة شبين القناطر.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قدوم القطار رقم 395 القادم من القاهرة الزقازيق اصطدم بشخص مجهول أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة ولقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.