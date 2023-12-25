رئيس جامعة دمياط يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "مودة"

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط الدكتورة رنده رجائي فارس – مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصري " مودة" وأحمد محمد عباس – منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية - بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي محمود، المنسق الفني للمشروع بجامعة دمياط .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للمشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصري "مودة" التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و تهدف إلى تزويد الشباب من طلاب الجامعات المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة والحفاظ على كيانها للحد من نسب الطلاق من خلال رفع وعي تلك الفئة.

وانطلقت فعاليات المبادرة بالجامعة يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 بتنفيذ 35 محاضرة تدريبية بكليات التربية والعلوم والآداب والفنون التطبيقية والتربية النوعية والهندسة والتربية الرياضية وذلك لدعم الشباب المقبل علي الزواج من طلاب وطالبات الجامعة بكافة المعلومات التي تمكنهم من بناء كيان أسري سوي والحفاظ عليه.

وأكد الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية تنفيذ مبادرة مودة للشباب من طلاب وطالبات الجامعة وأثرها في بناء واستقرار المجتمع المصري، مشيراً إلى أنه تم تدريب واعتماد عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتنفيذ المحتوى العلمي لبرنامج "مودة" لطلاب الجامعة بالتنسيق الكامل مع عمداء الكليات وإعداد وتجهيز قاعات التدريب والإعلان عن البرنامج وحث الطلاب على المشاركة وتوضيح الفائدة من حضورهم البرنامج التدريبي ، كما أكد علي حرص إدارة الجامعة علي توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، أهمية الدور المجتمعي للجامعة وهو ما برز بالفترة الأخيرة بتعاونها المثمر مع العديد من الوزارات لاسيما وزارة التضامن الإجتماعي بتنفيذ المبادرة انطلاقاً من اهتمامها بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوي ومتماسك من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية للطلاب قبل إقبالهم على الزواج وتأهيلهم ثقافياً واجتماعياً ونفسياً لتأسيس أسرة سوية .