نساء قاتلات.. أبرز جرائم الجنس الناعم خلال 2023

كرم الدين الإسلامي المرأة وأعزها، ووصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حينما قال: أمك، ثم أمك، وأن الجنة تحت قدميها، وأمرت تعاليم الدين بمعاملتها وطاعتها، والامتثال لها، ولكن للأسف تحولت المرأة في هذا الزمان إلى وحش قاتل، وسافك للدماء، وارتكبت أبشع الجرائم.

وخلعت ثوب الحنية والرحمة كونها أنثى رقيقة عطوفة، وتحولت إلى وحش كاسر يقتل من معه، ومن عليه، وخلال السطور الآتية نذكر لكم على سبيل المثال لا الحصر وقائع جرائم بشعة شهدها عام 2023 وكان المتهم سيدة.

مقتل رجل علي يد زوجته وعشيقها ببني سويف

في شهر يناير عام 2023 أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس سيدة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بقتل زوج الأول وإلقائه بترعه، حيث قاما بتقييده وقتله خنقًا، ثم ألقياه بمصرف مائي تابع لمركز الواسطي بمحافظة بني سويف.

مقتل أم على يد ابنتها وعشيقها

وفي ١٤ يناير أمر المستشار النائب العام بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث قاما بقتل المجني عليها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة، مستخدمين عصا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجيّة مكسورة، حيث تمكنت المتهمة ابنة المجني عليها الطفل من دخول المنزل خلسة أثناء نوم والدتها، فظفرا بها وقتلاها.

مقتل طفل علي يد سيدة في الجيزة

وفي ٢٠ يناير أمرت جهات التحقيق ببولاق، بحبس سيدة متزوجة مرتين في الثلاثين من عمرها مع شاب يكبرها سنا على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، حيث قامت بضربه فى جميع أجزاء جسده فضلا عن العض والكدمات مما نتج عن كسور بجميع أجزاء جسده، ليتوفى الطفل علي الفور في اليوم التالي .

مقتل سيدة مسنة علي يد عاطل وزوجته بالإسكندرية

من أبرز جرائم الأيدي الناعمة خلال عام وفي 22 فبراير تلقي قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من أحد الأشخاص، باكتشافه وفاة شقيقته ربة منزل مسنة داخل الشقة سكنها الكائنة، وعدم وجود بعض المشغولات الذهبية الخاصة بها، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا و وزوجته، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

مقتل عامل علي يد سيدة وآخرين بالقليوبية

وعلي طريقه "إبراهيم الأييض" وبتاريخ ٢٦ مارس، قامت سيدة و٣ آخرين بالشروع فى قتل عامل باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

أم تقتل طفلها وتُقطِّعه بالشرقية

وفي ٢٧ أبريل تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة، مفاده قتل أم ابنها البالغ من العمر 5 سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس في الشرقية، وتقطيع جسده وإخفائها الأشلاء بمسكنها.

مقتل زوج علي يد زوجته بالجيزة

وفي ١٠ أغسطس الماضي ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها طعنا بسكين، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنات، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

مقتل زوج على يد زوجته بالأقصر

وفي ٦ مايو بمحافظه الأقصر، تم القبض على ربة منزل، تبين من التحريات أنها قتلت زوجها بثلاث طعنات نافذة في البطن والصدر، ووضعت جثمانه في جوال، وألقت به في الشارع بجوار كوبرى أبوالجود، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مصرع سائق توك توك علي يد ربة منزل وزوجها بكفرالشيخ

وفي ٩ مايو ورد بلاغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من بعض الأهالي، يفيد العثور على جثة شخص مُقيدة القدمين بحبل، وبها جرحان تم طعنهما بالرقبة، ومُلقاة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدمم، وبالفحص تبين أنه سائق «توك توك» و أن من وراء ارتكاب تلك الواقعة هي ربة منزل وزوجها.

مصرع أب علي يد نجلته في الجيزة

وفي ٢٨ أغسطس ورد بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بالجيزة من غرفة النجدة بمصرع شخص حرقا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يبلغ من العمر 36 عامًا، به حروق في أماكن متفرقة من جسده، وتبين أن نجلته تبلغ من العمر 15 عامًا، قامت بفتح أسطوانة الغاز واشتعلت النيران في جسد والدها أثناء إشعاله سيجارة ولقي مصرعه في الحال.

مصرع طفلة علي يد سيدة بحلوان

وفي ٢٩ أغسطس تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من المستشفى، بوصول طفلة، بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل ربة منزل، وأن الطفلة مصابة بإصابات خطيرة، حيث تلقت ضربة على رأسها بعصا خشبية أدت لفقدانها الوعي بشكل كامل، مما تطلب دخولها إلى العناية المركزة. وبالفحص تبين أن من وراء ذلك هي زوجة أبيها وتم إحالتها للمحاكمة.

مصرع سيدة علي يد صديقتها في المطرية

وفي ١١ نوفمبر تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

مصرع طفلة علي يد والدتها بالقاهرة

وفي 15 ديسمبر تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم إباحي وألقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع طفلة علي يد سيدة بسوهاج

وفي 17 ديسمبر بمحافظه سوهاج، قامت سيده بالشروع في قتل طفلة وذلك بضربها بسلاح أبيض، كما قامت بسحلها على الدرج قاصدة قتلها واستخدمت أيضا أداة حديدية للتعدي عليها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

من ناحيته وضح المستشار عابد الوكيل المحامي ان الفرق بين القتل العمد والخطأ بقانون العقوبات المصري مؤكداً أن العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

واضاف الوكيل في تصريحات خاصة أن القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.