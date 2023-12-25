غدًا.. انطلاق مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الثالثة بالأوبرا

تنطلق مساء غد الثلاثاء، الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي يقام هذا العام فى دورة استثنائية، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ ديسمبر الجارى، بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار "السينما.. درع العقول وسيف المبدعين".

يعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من ٣٠ فيلما من ٢٠ دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة، وأفلام روائية، ووثائقية قصيرة.

ويشارك فى لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج علي بدرخان، ويشاركه فى عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور، ومدير التصوير محمود عبدالسميع، والموسيقار تامر كروان، والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل، والسينمائى الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة إنعام محمد علي، وعضوية كل من: المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى، والنجمة الشابة هبة عبدالغنى.

بينما يترأس المخرج أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣، ٢، ١ سينما" والتى استحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى، وأستاذ الدراما الدكتور أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى الدكتور ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

ويكرم المهرجان هذا العام الموسيقار مودى الإمام، واسم المخرج الراحل أحمد بدرخان، إلى جانب برنامج خاص تحية للسينما الفلسطينية.

من جهته صرح الناقد السينمائى الدكتور ياسر محب رئيس المهرجان، أن المهرجان يوجه هذا العام تحية للسينما الفلسطينية من خلال عرض مجموعة من الأفلام التى تتعرض فنياً لقضية الشعب الفلسطينى.

كما يسعى المهرجان لنقل الجمهور المصرى وشباب المبدعين من السينمائيين فى رحلة للوقوف على معالم السينما الفرنكوفونية من خلال قاعات العروض وشاشات العرض والندوات وورش العمل الفنية، من أجل تنشيط وتعزيز الفن السابع فى مصر، الأمر الذى يدعم جهود الدولة فى رفع الوعى الفنى ودعم القوى الناعمة لتغيير الأفكار الرجعية والمتطرفة وإثراء الحركة الثقافية فى مصر، وجذب أنظار العالم إلى مصر بكونها واجهة ودولة رائدة فى منظمة الفرنكوفونية.

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية (FFFC) هو مهرجان سنوى تنافسى، يقام برعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويهدف المهرجان عبر دوراته إلى دعم الروابط الثقافية والإبداعية بين مصر وكافة دول العالم الفرنكوفونى، وذلك بوضع برامج ثقافية متنوعة، وعدد من الأنشطة الثقافية، والندوات والجلسات النقاشية، والورش الفنية، وعروض لأفلام وتجارب سينمائية مميزة.

كما يُتيح الفرصة لخلق مساحات للتعلم والنقاش والإطلاع والمشاركة، مما يضيف للقيمة الإبداعية والسينمائية فى مصر، وذلك عن طريق عرض مختلف الأشكال الإبداعية والسينمائية للدول الفرنكوفونية، وتشجيع جمهور المتلقين للتفاعل مع هذه الثقافات.