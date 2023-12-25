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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة الاتجار في الفودو بدار السلام

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية،  اليوم الاثنين، بحبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالمخدرات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي المضبوطات وعرضها علي المعمل الكيميائى ، لفحصها.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من  ضبط، عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت "كيلو جرام".

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم  ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام ثان  وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام) .

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