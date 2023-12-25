الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا لموقعة فاركو في الدوري

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على دخول فريقه معسكراً مغلقاً بأحد فنادق الإسكندرية الليلة وحتى موعد لقاء فاركو المرتقب في الدوري الممتاز .

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره فاركو ،غداً الثلاثاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويختتم الفريق السكندري ،تدريباته الجماعية ،اليوم الإثنين ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،في إطار استعدادات لقاء فاركو المرتقب في الدوري الممتاز .

ومن جانبه ،يسعى «العشري » وجهازه المعاون ،خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم ،وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام فاركو في الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ ١١ برصيد ١٢ نقطة ،بينما فاركو في المركز قبل الأخير برصيد ٥ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .