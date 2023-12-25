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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا لموقعة فاركو في الدوري

طارق العشري ،مدرب
طارق العشري ،مدرب الاتحاد السكندري
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على دخول فريقه معسكراً مغلقاً بأحد فنادق الإسكندرية الليلة وحتى موعد لقاء فاركو المرتقب في الدوري الممتاز .

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره فاركو ،غداً الثلاثاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويختتم الفريق السكندري ،تدريباته الجماعية ،اليوم الإثنين ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،في إطار استعدادات لقاء فاركو المرتقب في الدوري الممتاز .
ومن جانبه ،يسعى «العشري » وجهازه المعاون ،خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم ،وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام فاركو في الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ ١١ برصيد ١٢ نقطة ،بينما فاركو في المركز قبل الأخير برصيد ٥ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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