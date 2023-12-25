تعليم الإسكندرية تكرم طالبا لحصوله على المركز الأول في المسابقة الوطنية للمهارات

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم الإثنين الموافق 25 من ديسمبر 2023 بتكريم الطالب نصر محمد كمال بالمدرسة الثانوية الفنية لمياة الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية لحصوله على المركز الأول جمهوري في المسابقة الوطنية للمهارات مصر " National World Skills Competition Egypt"، وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وهشام عثمان مدير عام إدارة العامرية وياسر متولي مدير مدرسة المياه والصرف الصحي.

في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الفني وإنشاء العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج فني ماهر مبتكر مواكب لسوق العمل المحلي والدولي .

وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين .

وأوضح ( أبوزيد ) أنّ المسابقة أقيمت كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024 ، وقد تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في 15 مهارة مختلفة مثل مهارات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب،وتعمل هذه المسابقة على صقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية .



وأكّد مدير المديرية على تقديم كافة سبل الدعم لنصر ولجميع أبنائنا الطلاب المتميزين ، فهم حملة راية الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل ، مُشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وامتلاك مهارات البحث العلمي للاستمرار على منصات التتويج .