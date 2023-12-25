تكريم محافظة دمياط في الدورة السادسة لاحتفالية البحث العلمي

كرمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، خلال فعاليات احتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى دورتها السادسة، وذلك تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم ملف البحث العلمى والابتكار ،حيث جاءت الاحتفالية بحضور لفيف من الوزراء والوزراء السابقين ومحافظ الدقهلية والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة .

فيما وقد أعربت " الدكتورة منال عوض " عن سعادتها بحضور فعاليات إحتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى ، والتى تهدف إلى تعزيز ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمى و تشجيع الباحثين للوصول إلى حلول ابتكارية للتحديات المختلفة وأيضًا دعم المنظومة البحثية التى تساهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ، لافتة إلى أن الجائزة بالمجالات التى تستهدفها من علوم طبية وزراعية وأمن غذائي وعلوم هندسية تطبيقية ، تدعم قطاعات تنموية ومجالات معرفية هامة وحيوية ، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتحقيق التميز بمجالات البحث العلمى من خلال تهيئة مناخ فعال للإبداع والابتكار.

هذا ويشار إلى أن جائزة محمد ربيع ناصر لعام ٢٠٢٣ فى دورتها السادسة، وذلك استكمالاً للدور الرائد لجائزة فى دعم منظومة البحث العلمى بكافة مجالات، حيث ركزت الدورة لهذا العام على المجالات التى تساهم فى دعم المبادرات الرئاسية والاهتمام بصحة الإنسان والتحول الرقمى والنمو الاقتصادى وحل المشاكل والتحديات الراهنة ، حيث تبلغ قيمة الجائزة بمجالى العلوم الطبية والعلوم الزراعية والامن الغذائي١٥٠ الف جنيه وشهادة تقدير وميدالية ذهبية ، و تصل قيمة الجائزة بمجال العلوم الهندسية التطبيقية ١٠٠ الف جنيه وشهادة تقدير وميدالية ذهبية.

حققت جامعة دمياط تقدما ملحوظا في URAP (University Ranking by Academic Performance)ً التصنيف العالمي للجامعات حسب الآداء الأكاديمي للعام الدراسي 2023-2024،حيث حصلت جامعة دمياط على المركز 1297 عالميا وبذلك فقد تقدمت 413 مركز عالمي عن العام الدراسي 2022-2023 حيث كانت حينذاك 1710

يقوم تصنيف URAP على جمع المعلومات من قواعد بيانات بيبليومترية دولية كشبكة العلوم InCites. حيث يستخدم بيانات 2500 من مؤسسات التعليم العالي ذات أكبر عدد من المقالات المنشورة. وتعتمد الدرجة النهائية لكل جامعة على آدائها حسب عدة مؤشرات. يتم ادراج 2000 جامعة فقط على مستوى العالم في التقرير الذي يصدره التصنيف من بين 2500 جامعة عالمية.