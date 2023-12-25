المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لطليقته بالبساتين

قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بإحداث عاهة مستديمة بطليقته لشكه في سلوكها بمنطقة البساتين.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة شريك المتهم الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وإلزامهما المصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 6108 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهمان "إيهاب.ع"، و"خالد.ع"، أحدثا جرحًا بالمجني عليها "رشا.م"، مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني، وما أن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول - طليقها - ضربًا بتلك الأداة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 20%.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمان، أن الأول أحرز والثاني حاز - شفرة كتر - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهدت المجني عليها، أنه وعلى أثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول - طليقها - فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه، إلى شقتها وما أن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها أرضًا وأخرج - كتر - وضربها ضربات عديدة في وجهها وأحدث إصابات فوق عينها.