تقرير: برشلونة يسعى لتدعيم خط الدفاع بلاعب جديد خلال الانتقالات الشتوية

أفاد تقرير صحفي، اليوم الإثنين، بأن نادي برشلونة يسعى لتدعيم خط الدفاع من خلال التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يبحث عن تعزيز خط الدفاع حيث يحاول مديرو النادي إضافة قلب دفاع جديد لفريق تشافي هيرنانديز المدير الفني.

وأضافت أن المشاكل المالية التي يمر بها النادي الكتالوني، ستقيد حرية المسؤولين في التفاوض على صفقات جديدة، مشيرة إلى أنه لذلك السبب، يتجه البارسا للبحث عن التعاقدات المجانية، لافتة إلى أن برشلونة يبحث عن الصفقات التي يمكنها الانتقال في يناير، مقابل دفع نسبة بسيطة من قيمة الصفقة.

وأوضحت أنه من بين الأسماء التي حددها النادي، فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد، وإريك داير لاعب توتنهام، إلى جانب دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس وياري مينا من فيورنتينا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسماء الأخرى مثل هوميلز، كلوسترمان، فيتسي، أزبيليكويتا، وان بيساكا.