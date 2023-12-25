احتفلت بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بعدة قداسات مختلفة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد بحسب الطقس الغريغوري المصحح.
حيث ترأس الأب إرميا نشأت راعي للبازيليك قداسات عشية عيد الميلاد المجيد، بالطقس اللاتيني باللغتين الإيطالية والإنجليزية، وبالطقس القبطي، يعاونه الشماس الإنجيلي أنطوان عياد.
وشارك في القداسات شخصيات من جنسيات مختلفة، وقدم الأب إرميا الشكر لآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المهنئين، والتهنئة لكل الحضور وتمنى لهم أعيادا ميلادية مجيدة وسعيدة.
كانت بازيليك العذراء سيدة السلام، للكاثوليك، بشرم الشيخ، قد احتفلت بعيد تدشينها الثامن، في مارس الماضي بحضور الأنبا كلاوديو لوراتي مطران الكاثوليك الأجانب في مصر ووكيل مطرانية اللاتينية المنسينيور أنطوان توفيق، والأب ارميا نشأت راعي الكنيسة وبمشاركة جمع غفير من جميع الجاليات الإيطاليين والهنود والفلبينيين والمصريين.
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15 صورة ترصد قداسات عيد الميلاد المجيد ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ
احتفلت بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بعدة قداسات مختلفة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد بحسب الطقس الغريغوري المصحح.