العمل: ختام برامج تدريبية مجانية في مجال الخياطة والتفصيل لفتيات مطروح

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة مطروح ، إختتمت فعاليات الدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني بمطروح ، إستفاد منها 30 متدربة من الفتيات ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات بعد إنتهاء مدة التدريب المهنى للدورة ، والتى جرى تنفيذها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى إطار جهود المديرية المستمر لتوفير مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى وفق أحدث الاساليب العالمية وعلى ايدى مدربين مؤهلين جرى إختبارهم فى الوزارة لتقديم المحتوى التدريبى على المهن المتاحة بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة .

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة وحقيقية بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وأضاف مدير المديرية ، ان الخريجين يحصلون على شهادة معتمدة بإتمام التدريب من المديرية تؤهلهم للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى ، كما يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات المتاحة التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية أو مقر مركز التدريب المهنى ، وسلم الشهادات للخريجات وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى .

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