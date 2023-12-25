واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية.

حيث تفقد انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة بمدرستي أولاد علواني للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الضبعة التعليمية وحصاد الابتدائية التابعة لإدارة العلمين شرق المحافظة.

وتابع شحاته شرح المعلمين للحصص الدراسية ومدى الالتزام بالجدول الزمني لخريطة المناهج الدراسية وفق تعليمات الوزارة كذلك تابع المستوى اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية وأعمال الحساب بالمدرستين موجها بإعداد برامج إثرائية عاجلة مع بداية الفصل الدراسى الثانى لتحسين المستوي لطلاب الصفوف الأولي كذلك تحسين مستوي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في اللغة الإنجليزية خاصة القواعد اللغوية والترجمة.

وفي ختام جولته الميدانية أكد شحاته مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية خاصة بمدارس القري الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الاول مضيفاً أنه علي جميع العاملين بالمنظومة التربوية ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لتقديم مناخ تربوي مناسب يساهم في تنشئة جيل واع مستنير يتسلح بالعلم والمعرفة قادر علي تحمل المسئولية.

وفي ذات السياق تفقد وكيل الوزارة معرض اللوجو بمدرسة تحيا مصر الابتدائية في قرية سيدي عبدالرحمن والذي نظمته إدارة العلمين بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية بحضور سحر الحناوي مدير الإدارة التعليمية ولمياء سعيد مدير إدارة التدريب ومسعد بدوي وكيل إدارة العلمين حيث شارك في المعرض مدارس تحيا مصر والعلمين الابتدائية والحنفيش وحصاد وبزغولة وأولاد غزي الابتدائية وناقش شحاته الطلاب المشاركين في المعرض حول أوجه الاستفادة من أنشطة اللوجو ثم تابع بعض الفقرات الفنية التي قدمها طلاب المدارس والتي نالت إعجاب وإشادة الحضور .

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس الضبعة والعلمين

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