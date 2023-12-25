بعد حريق 2019.. عودة برج كاتدرائية نوتردام متوجا بديك ذهبي جديد بتكلفة 760 مليون يورو

في مشهد أعاد للأمل إلى قلوب الباريسيين وزوارها، عاد برج نوتردام ليظهر من جديد في سماء باريس، حيث رُفِع ديك ذهبي جديد ليكرم السماء بتوجه. العودة المنتظرة لهذا المعلم التاريخي شهدتها الأسابيع الماضية، حيث أصبحت الكاتدرائية تشهد جهوداً حثيثة لإعادة بنائها، مع استمرار العمل على قدم وساق في موقع البناء. يعمل ما يقارب 500 حرفي على إعادة بناء الكاتدرائية، بهدف استعدادها لإعادة فتح أبوابها أمام الجمهور في غضون عام واحد فقط.

"من الرائع رؤية استعادة شيء بهذه القيمة التاريخية"، قال ستيفان بوك، أحد السياح القادمين من السويد. "والطموح في إتمام ذلك في خمس سنوات فقط، يشبه تطلعات الرؤساء، كما قال كينيدي".

وعلى الرغم من استمرار تغطية البرج بالسقالات، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن الأعمال "في الموعد" لإعادة فتح نوتردام أمام الجمهور في 8 ديسمبر 2024، بعد خمس سنوات وسبعة أشهر من الحريق الذي ألحق أضراراً جسيمة بالكاتدرائية البالغة من العمر 860 عامًا في أبريل 2019.

يُتوقع أن تكون تقدمات ملحوظة قد تحققت في إعادة بناء إطار السقف والبرج والممرات العلوية الكبيرة بحلول دورة الألعاب الأولمبية في يوليو، حيث يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم رؤية الاقتراب الكبير للكاتدرائية من الإعادة.

الكثير يتطلعون للحظة إعادة فتح أبواب الكاتدرائية بشوق. يتذكر جوران بوك، البالغ من العمر 80 عامًا، كيف كان يدخل نوتردام في كل زياراته السابقة لباريس، وقال: "إن كنت على قيد الحياة العام المقبل، سأعود مرة أخرى لرؤية إعادة الافتتاح".

تضمّنت جهود إعادة بناء نوتردام ما يقارب 250 شركة وورشة عمل فنية في فرنسا، تعمل جميعها على "إعادة النهضة" للكاتدرائية. وهذا يتضمن نجارين وحجارين وبنائين وسقالات ونحاتين وصانعي زجاج، بالإضافة إلى بنائي الأرغن، الذين يقومون بترميم 8000 أنبوب و115 محطة لأورغن نوتردام الكبير.

بعد أن تم الانتهاء من تأمين المبنى وإكمال الدراسات والتعاقدات في العامين الأولين بعد الحريق، بدأت المرحلة الفعلية للترميم في سبتمبر 2021. ومنذ ذلك الحين، تحققت التقدمات الأكبر في ترميم إطار السقف والبرج والممرات العلوية الكبيرة.

"لقد كنت هنا في ذلك اليوم"، قال ألبان دوبوا، الذي يعمل كنادل في مقهى بانيس على الجانب الآخر من الشارع من نوتردام، متذكرًا الحريق الذي أحاط بالكاتدرائية. "كان الأمر حزينًا للغاية".

تُوقع منظمو إعادة بناء الكاتدرائية أن يزور 14 مليون شخص المكان ليشهدوا جمال نتائج الجهود الجبارة للترميم.

فيما يتم الحفاظ على مظهر نوتردام الأصلي، يعبر الرئيس ماكرون عن رغبته في أن "يظهر قرننا في العديد من الأعمال الفنية في هذه الكاتدرائية". ولهذا السبب أطلق مسابقة للسماح للفنانين المعاصرين بإعادة إنشاء ستة من نوافذ الزجاج الملون على الجانب الجنوبي من الكاتدرائية، ليضعوا بصمتهم على هذا القرن الواعد.

بمثل هذه الطريقة التذكارية، تم تعّميم اسم الجنرال الفرنسي الذي كان يشرف على إعادة بناء نوتردام قبل وفاته في حادث جبلي هذا العام. وأكد ماكرون، الذي شارك في العملية اليوم التالي لاستعادة البرج الخشبي، أن جان-لوي جورجلان "سيظل جزءًا من نوتردام إلى الأبد".

وقد تم تضمين أسماء العاملين في إعادة بناء نوتردام في أنبوب مختوم داخل الديك الذهبي الجديد، يحتوي على 2000 اسم من أصحاب الجهود. وكذلك تم وضع آثار (بقايا جسدية) للقديس دينيس والقديسة جينيفيف وجزء من إكليل المسيح داخل الديك الجديد.

ستتم عرض الديك القديم والنوافذ الزجاجية في متحف جديد مخصص لنوتردام، مشيرًا ماكرون إلى أنه سيكون "متحفًا للفن والتاريخ، ووصف لموقع بناء نوتردام دو باريس".

تقدر تكلفة إعادة بناء نوتردام بنحو 700 مليون يورو (767 مليون دولار). تم تجميع ما مجموعه 846 مليون يورو (928 مليون دولار) في تبرعات من 340،000 متبرع في 150 دولة، وفقًا لجهة إعادة بناء نوتردام دو باريس.

أوضح جوست أن أي مبلغ من التبرعات غير المستخدم في عملية الإعادة سيُستخدم على الأرجح لصالح الكاتدرائية في مجالات أخرى.