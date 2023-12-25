الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لموقعة فاركو في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، استعداداته لموقعة فاركو في الدوري الممتاز .

ومن جانبه يسعى طارق العشري وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الإثنين، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام فاركو في الدوري الممتاز .

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره فاركو، غداً الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ١١ برصيد ١٢ نقطة، بينما فاركو في المركز الـ١٧ برصيد ٥ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .