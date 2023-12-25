تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 بأسواق الصاغة، والمتوقع أن تشهد تحركا خلال تعاملات منتصف اليوم مع بدء تعامل السوق بشكل كامل.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3070 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3509 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2641 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 24560 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2053 دولارًا.

وحسب تحليلات بعض المتعاملين في سوق الذهب لأسباب الارتفاعات الأخيرة، فهناك عدة أسباب لعل أبرزها الطلب على شراء الذهب، وما تلاه من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي الأمريكي”، بتثبيت سعر الفائدة، وكذلك قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة أيضا، وهو ما شجع المستثمرين على التحوط بشراء الذهب كملاذ آمن ومربح في ذات الوقت مع زيادة الطلب عليه؛ مما أدى إلى ارتفاع سعره ارتفاعا تاريخيا إذ أنه من المعلوم العلاقة العكسية بين الاستثمار في الذهب والاستثمار في البنوك، فكلما قل سعر الفائدة كلما توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب.