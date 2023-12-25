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الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 بأسواق الصاغة، والمتوقع أن تشهد تحركا خلال تعاملات منتصف اليوم مع بدء تعامل السوق بشكل كامل.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3070 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3509 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2641 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 24560 جنيها.

سعر الذهب عالميا 

سجل سعر الأونصة عالميا 2053 دولارًا.

 وحسب تحليلات بعض المتعاملين في سوق الذهب لأسباب الارتفاعات الأخيرة، فهناك عدة أسباب لعل أبرزها الطلب على شراء الذهب، وما تلاه من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي الأمريكي”، بتثبيت سعر الفائدة، وكذلك قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة أيضا، وهو ما شجع المستثمرين على التحوط بشراء الذهب كملاذ آمن ومربح في ذات الوقت مع زيادة الطلب عليه؛ مما أدى إلى ارتفاع سعره ارتفاعا تاريخيا إذ أنه من المعلوم العلاقة العكسية بين الاستثمار في الذهب والاستثمار في البنوك، فكلما قل سعر الفائدة كلما توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب.

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