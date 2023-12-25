لليوم الثاني.. انطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء

أعلن الدكتور طارق محمد كامل، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، انطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات وتستمر لمدة 4 أيام.

وقال إن المستهدف 58853 طفلا، ويشارك في عملية التطعيم 512 فرقة تجوب أنحاء المحافظة، حيث تم توفير التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.

وناشد المواطنين بتطعيم أبنائهم للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء اية فيروس قادم من دول الجوار التي يوجد بها المرض.

وأكد الدكتور أسامة سالم، مدير إدارة الطب الوقائى، في اجتماعه المسائي لمشرفي وزارة الصحة ومشرفي الإدارات الصحية ومديرية الصحة، أن الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة، مع تنقل فرق التوعية بالحملة ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم، لافتا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

كما أكد الدكتور سمير الدميري المدير التنفيذي للبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة، أن التطعيم في جميع الوحدات والمراكز ومن منزل إلى منزل، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين.

كما لفت الدكتور منيع إسماعيل المشرف المركزي للحملة، إلي تواجد فريق من المشرفين بوزارة الصحة يعمل جنبا إلى جنب مع فريق المحافظة لتذليل أي عقبات والوصول إلى تطعيم كل طفل على أرض المحافظة، مؤكدا أن التطعيم مجانا، وبدون أي مقابل.

وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي، إنه تم تنفيذ خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال .

وأكد فتحى عثمان، مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه يتم الإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة، وسبق مخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة.