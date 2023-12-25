بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 12:54 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 49ر24 نقطة ليبلغ مستوى 33ر6806 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر171 مليون سهم عبر 7470 صفقة نقدية بقيمة 3ر44 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 56ر61 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5521 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر1 % من خلال تداول 8ر82 مليون سهم عبر 3858 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 08ر12 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7479 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 % من خلال تداول 8ر88 مليون سهم عبر 3612 صفقة بقيمة 5ر31 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر80 نقطة ليبلغ مستوى 42ر5408 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 46ر1 % من خلال تداول 10ر67 مليون سهم عبر 3031 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي.