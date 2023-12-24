تعليم القاهرة" تكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة

كرم ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الإدارات التعليمية التى حصلت على المراكز الأولى فى مسابقة أوائل الطلبة للصف الثاني الثانوي، وهي:

- إدارة السلام التعليمية ( المركز الأول).

- إدارة روض الفرج التعليمية ( المركز الثانى ).

- إدارة دار السلام التعليمية ( المركز الثالث) .

- إدارة عابدين التعليمية ( المركز الرابع) .

كما تكريم الإدارات التعليمية التى حصلت على المراكز الأولى فى الصف الأول الثانوى وهى

- إدارة روض الفرج التعليمية ( المركز الأول ).

- إدارة المرج التعليمية ( المركز الثاني)

- إدارة المقطم التعليمية ( المركز الثالث)

- إدارة المعصرة التعليمية ( المركز الرابع)

وتم تكريم المركز الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بكئوس التميز وشهادات تقدير . كما تم توزيع الهدايا على باقى المراكز

شهد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ختام تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى قطاعات القاهرة، بقاعة ديوان عام المديرية.

وعلى هامش الحفل تم تكريم مجموعة من مديرى المدارس بالإدارات التعليمية الذين قاموا بجهود كبيرة في استضافة مسابقة أوائل الطلبة بإداراتهم.