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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متخصص في الشأن الروسي: موسكو ساعدت دول غرب إفريقيا منذ الاتحاد السوفيتي

سمير أيوب المتخصص
سمير أيوب المتخصص في الشأن الروسي
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قال سمير أيوب المتخصص في الشأن الروسي، إن فرنسا أخطأت في سياساتها تجاه دول الساحل الإفريقي، ولم تكن بالمستوى الذي يمكن أن يأتي بالأمن والاستقرار لهذه الدول، ولا يأتي بالاستقرار الاقتصادي لهذه الدول.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بطرسبرج مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا لم تأخذ بعين الاعتبار وجود دول منافسة على الساحة العالمية مثل الصين وروسيا.

وأوضح أن فرنسا حين تعاملت مع هذه الدول لم يكن على مستوى الشعب، بل عبر الشركات الفرنسية العاملة هناك ودفع رشاوى لمسؤولين، وتجاهل مصالح الشعوب.

وذكر أن المجال ليس مفاضلة بين روسيا أو فرنسا، لكن روسيا ساعدت هذه الدول بخاصة في فترة الاتحاد السوفييتي، ويمكن أن تساعد الآن في دعم الجيوش ضد الإرهاب أو مثلا حين أرسلت الحبوب إلى هذه الدول.

سمير أيوب المتخصص في الشأن الروسي فرنسا دول الساحل الأفريقي