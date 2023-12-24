تشريح جثة شاب ذبح علي يد جاره خلال مشاجرة بحدائق حلوان

أمرت نيابة حلوان، بعرض جثة شاب قتل علي يد جاره، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي.



كانت النيابة أمرت بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جاره خلال مشاجرة بينهما بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، مع المتهم، كواليس الواقعة إذ تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، وتطور الأمر لمشاجرة قام علي أثرها الجاني بطعن الضحية في رقبته باستخدام مطواه.

كان ورد بلاغ للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده نشوب مشاجرة بمنطقة تقسم المعلمين بحدائق حلوان، بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص الأولي تبين نشوب مشاجرة في الشارع بين مجموعة شباب بسبب خلافات الجيزة، ومقتل أحدهما خلال المشاجرة.

بإحراء التحريات تبين مقتل شاب يدعي "رجب.م.ر"، بطعنة نافذة في الرقبة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.